الأنبا هدرا مطران أسوان يكلف كاهنين جديدين بالخدمة فى كنائس أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية أسوان وتوابعها أمس الأحد، بسيامة كاهنين جدد للخدمة بالإيبارشية. كان الأنبا هدرا مطران الإيبارشية قد صلى القداس الإلهى أمس بكنيسة الشهيد مارجرجس المحطة بكوم أمبو وشاركه الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وهما: القس متي مراد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية بنبان والقس بيشوى حنا كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس المحطة بكوم امبو. Advertisements شارك فى صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.

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