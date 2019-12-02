الأنبا هدرا مطران أسوان يكلف كاهنين جديدين بالخدمة فى كنائس أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية أسوان وتوابعها أمس الأحد، بسيامة كاهنين جدد للخدمة بالإيبارشية.
القس متي مراد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية بنبان والقس بيشوى حنا كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس المحطة بكوم امبو.
شارك فى صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.
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