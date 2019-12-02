شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 1.6 تريليون جنيه قيمة التجارة الداخلية من حجم الإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية يعد الْيَوْمَ الإثنين، عرس جديد لتنمية تعد الأولى من نوعها وتختلف عن ماسبق من إنشاء مناطق لوجستية.

وأضاف إبراهيم عشماوى، أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات التى تساهم فى الإنتاج المحلى بنِسَبة كبيرة بما يقرب من 1.6 ترليون جنيه من إجمالى الإنتاج المحلى، الذى يقترب من 6 تريليون جنية لافتا إلى عدد المشروعات التجارية والمناطق اللوچيستية قيد التنفيذ فى 8 محافظات وباستثمارات مباشرة تقرب من 30 مليار جنيه وبمساحات إجمالية تصل إلى 309 أفدنة، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد على 200 ألف وظيفة لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتزم طرح 5 فرص استثمارية جديدة قريباً فى كل من محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.