شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 15 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط، حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5965 طن يوريا و 250 طن جبس بودرة و 2244 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11000 طن قمح و 2250 طن خشب و 21900 طن ذرة و 4183 طن خرده و 2951 طن عدس 300 طن كسب.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة.

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154469 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28744 طنا.

وقد غادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4690 طن قمح ، في حين غادر عدد 616 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35253 من البضائع العامة منها عدد 126 سيارة نقل محملة بـ 7937 طن قمح.