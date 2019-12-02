شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد المعرض والمؤتمر الثانى لتكنولوجيا النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، المعرض والمؤتمر الثانى لتكنولوجيا النقل (2019 Trans MEA)، الذى انطلقت فعالياته أمس الأحد، فى دورته الثانية، ضمن انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" 2019CAIRO ICT ) ورافق الوزير خلال الجولة وفود الشركات العالمية والعربية المحلية العارضة بالمعرض.

زار الوزير أقسام المعرض المختلفة مثل أقسام "السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى والموانئ " وأقسام الشركات العالمية والمحلية المشاركة مثل (الستوم – أفيك – بومبارديه – ميتسوبيشي اليكتريك – هيونداى – جينرال اليكتريك – تاليس – تالجو – ترانسماش – بروجرس ريل – سيمنس - وغيرها من الشركات العالمية والمحلية ) والتقى ممثلي هذه الجهات المشاركة في المعرض، وأكد لهم أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل على مدار الساعة لاستمرار التطور والتحديث في جميع قطاعات النقل، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية فى الخدمة المقدمة للجمهور.

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وعلى هامش جولته بالمعرض أكد وزير النقل فى تصريحات صحفية أن المؤتمر الثانى لتكنولوجيا النقل Trans MEA 2019 يشهد مشاركة الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل، مما يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين فى Trans MEA ، حيث سيوفر المؤتمر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التى جرى استحداثها. وخاصة مع تزامن المعرض مع توسع مصر في بناء المدن الذكية وسعي الدولة إلى تبنى استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية.

وأضاف الوزير أن تكنولوجيا النقل الذكى التى يركز عليها المعرض تشمل كل ما يتعلق بصناعة النقل بشكل عام سواء فى الطرق البرية أو البحرية أو خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل النهرى والمنافذ البرية الحدودية كمان المعرض والمؤتمر بيتطرق لعدة ملفات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذى يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر، خاصة مع إسهام منظومات النقل الحديثة والذكية فى تحسين أداء شبكات الطرق ومكافحة الحوادث وخفض زمن الرحلات وبالتالى ترشيد تكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجارى ومكافحة التلوث.