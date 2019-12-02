شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطلع كوبرى أكتوبر بمدينة نصر بسبب التكدس المرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مطلع كوبري أكتوبر من مدينة نصر المتجه لوسط القاهرة والمهندسين، لفك زحام السيارات بالكوبرى.

وشهدت الحالة المرورية بالكوبرى، اليوم الاثنين، زحام شديد من بداية مطلع كوبري أكتوبر بصلاح سالم وحتى مسجد النور بالعباسية، أدى إلى شلل مروري أعلى الكوبري، وشهد الكوبرى تكدس للسيارات للقادم من اتجاه المهندسين والدقى، والمتجه إلى مدينة نصر.

كما شهد الكوبرى تحديدا فى الجزء من مطلع المهندسين وحتى رمسيس زحام شديد، وتزداد الكثافات أعلى ميدان التحرير، فيما تقل هذه الكثافات من بعد "نزلة رمسيس" وحتى نهاية الكوبرى فى مدينة نصر.

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