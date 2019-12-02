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السعودية تعلن وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية،  وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

 

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الأمير متعب بن عبد الله، غدا، الثلاثاء،  من المسجد الحرام بعد صلاة العشاء في مكة المكرمة.

 

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء. 

 

وجاء فى بيان الديوان الملكي اليوم  الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية  :

 

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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