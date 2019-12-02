وزيرة التخطيط لنواب المحافظين: تحدي الزيادة السكانية قضية أمن قومى لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة المصرية هو تحدي السكان، مشيرة إلي أن الزيادة السكانية مثلها مثل الإرهاب.
وأشارت الوزيرة إلي أن أي مبادرات تضعها الدولة المصرية تنبثق من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتضعها الدولة بشكل تشاركي، موضحة أن الخطة السنوية منبثقة من رؤية 2030.
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