شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعة الأمريكية يهتفون ضد الصهيونية فى ندوة لسفيرى أمريكا السابقين والان مع تفاصيل الخبر
توقفت الندوة لدقائق قبل أن يغادر الطلاب المحتجون القاعة وتعود الندوة مرة أخرى.
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