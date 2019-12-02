طلاب الجامعة الأمريكية يهتفون ضد الصهيونية فى ندوة لسفيرى أمريكا السابقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا أمريكية يا أمريكية احنا ضد الصهيونية" هكذا هتف طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة حاملين لافتات دعم القضية الفلسطينية، وذلك فى ندوة عن العلاقات الأمريكية المصرية عقدتها الجامعة اليوم بمقرها بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السفيرين السابقين لدى القاهرة دانيال كرتيرز وفرانك ويسين وبحضور رئيس الجامعة وقياداتها.

توقفت الندوة لدقائق قبل أن يغادر الطلاب المحتجون القاعة وتعود الندوة مرة أخرى.

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