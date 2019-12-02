شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تكاليف النقل تمثل 30% من أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية من أكبر الأنشطة التى تساهم فى الدخل القومى، وتمثل من 17 إلى 18%، ونأمل أن تكون 20% قريبا.

وتابع وزير التموين خلال وضع حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، فى المنوفيى بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه: عندما بدأنا كانت حجم التجارة المنظمة لا تتعدى من 7 إلى 10%، حيث نعمل على تنظيم التجارة الداخلية، من خلال وجود بنية أساسية للتجارة الداخلية، وإنشاء أسواق تجارية منظمة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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وأضاف الوزير، أنه يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية، حيث تتضمن المنطقة ثلاجات وأماكن تخزين وأسواق تجارية وتعمل على تقليل الفاقد، موضحا أن تكلفة النقل تمثل من 20 إلى 30 % من أسعار السلع وإنشاء المناطق اللوجستية سيقلل حلقات التداول للسبع، وبالتالى ينعكس على انخفاض الأسعار.