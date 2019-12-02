شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تكاليف النقل تمثل 30% من أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر
وتابع وزير التموين خلال وضع حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، فى المنوفيى بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه: عندما بدأنا كانت حجم التجارة المنظمة لا تتعدى من 7 إلى 10%، حيث نعمل على تنظيم التجارة الداخلية، من خلال وجود بنية أساسية للتجارة الداخلية، وإنشاء أسواق تجارية منظمة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير، أنه يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية، حيث تتضمن المنطقة ثلاجات وأماكن تخزين وأسواق تجارية وتعمل على تقليل الفاقد، موضحا أن تكلفة النقل تمثل من 20 إلى 30 % من أسعار السلع وإنشاء المناطق اللوجستية سيقلل حلقات التداول للسبع، وبالتالى ينعكس على انخفاض الأسعار.
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