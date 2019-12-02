شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي أداء امتحانات «الأول الثانوي» بنظام البوكليت أو البابل شيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق عدد من النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الأول الثانوى قريبًا على موقعها الرسمي لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 11 يناير المقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية سوف تتولى مسؤولية تجميع نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها للوزارة وفقا لآلية معينة سيتم الاتفاق عليها لاحقا من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف حجازي خلال خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والمقرر عقده خلال شهر يناير 2020، سوف يتم بشكل ورقي وفقا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

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وأكد حجازي أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية لموجهي عموم المواد الدراسية مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وكل ما يتعلق بعملية التقييم بما فيها صياغة الأسئلة وعددها وتصنيفها إلخ.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي سوف تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية بنظام الكتاب المفتوح (اوبن بوك)، وستتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.

وأكد حجازي أن امتحانات الصف الأول الثانوي التي تجري ورقيا في يناير المقبل، وكل ما تردد عن إجراء الامتحانات بنظام البوكليت أو نظام البابل شيت عار تمامًا من الصحة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام فستعقد في الفصل الدراسي الأول ورقيًا، وستكون بدرجات محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية، وستكون درجاتها أيضًا محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح، على أن يتم إجراء اختبارات تجريبية إلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي خلال شهر مارس المقبل على التابلت ولن يتم احتساب درجاته.