شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة شاب الهندسة.. كيف يمكن للمجتمع مواجهة ظاهرة الانتحار؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلجأ البعض للانتحار كنوع من الهروب، هكذا يبرر أطباء الطب النفسي والمختصون، ولكن في المقابل تم الكشف عن بعض طرق الوقاية من القيام بذلك الفعل.

يعتبر الانتحار من الأمور التي يمكن الوقاية منها فهناك عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى الشعوب للوقاية من هذا المرض، وهنا تتحدث منظمة الصحة العالمية وتشير إلى بعض هذه الطرق، وتتمثل في:

الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار مثل مبيدات الآفات، الأسلحة النارية، وبعض الأدوية وخاصة في المناطق الريفية.

إعداد وسائل الإعلام للتقارير بطريقة مسؤولة؛ للتنبيه عن خطورة الأمر.

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التدخلات المدرسية؛ للتوعية بضرورة التحدث في حالات الاصابة بالأكتئاب أحد أهم اسباب لجوء الشخص للانتحار.

التشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة.

تدريب العاملين الصحيين غير المتخصصين في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري؛

توفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وتوفير الدعم المجتمعي لهم.

تقول المنظمة أن مواجهة ظاهرة الانتحار يتطلب التنسيق والتعاون بين العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة والعدل والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام.

وينبغي أن تكون هذه الجهود شاملة ومتكاملة حيث انه لا يمكن لأي نهج أن يؤثر بمفرده على قضية معقدة مثل قضية الانتحار.