شكرا لقرائتكم خبر عن من هم المعرضون لخطر الانتحار؟.. «الصحة العالمية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الشارع المصري مؤخراً، الكثير من حالات الانتحار بين الشباب وآخرها انتحار طالب كلية الهندسة من أعلى برج القاهرة، وهنا يسأل الكثير من هم المعرضون لخطر الانتحار؟.

تقول منظمة الصحة العالمية عن المعرضون لهذا الخطر، إنه على الرغم من أن العلاقة بين الانتحار والاضطرابات النفسية «خاصة الاكتئاب» معلومة تماما في البلدان المرتفعة الدخل، إلا أن هناك العديد من حالات الانتحار التي تحدث فجأة في لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، مثل المشاكل المالية، أو انهيار علاقة ما أو غيرها من الألآم والأمراض المزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تقترن النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو الفقدان والشعور بالعزلة بقوة بالسلوك الانتحاري.

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وترتفع معدلات الانتحار كذلك بين الفئات المستضعفة التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين؛ والشعوب الأصلية؛ والسجناء.

ولكن كيف رصدت منظمة الصحة العالمية طرق الانتحار حول العالم، في تقريرها الأخير تقول المنظمة إن حوالي 20% من حالات الانتحار العالمية تنجم عن التسمم الذاتي بالمبيدات، والتي يقع معظمها في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

كما أشار التقرير إلى أن الشنق والأسلحة النارية من الطرق الأخرى الشائعة للانتحار.

وأشارت المنظمة إلى أن معرفة أكثر طرق الانتحار شيوعا من الأمور المهمة في وضع الاستراتيجيات إلى أثبتت فعاليتها في الوقاية من الانتحار مثل تقييد الوصول إلى وسائل الانتحار.