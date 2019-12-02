شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح مصري لتكوين فريق عمل أفريقي لوضع أول استراتيجية موحّدة للذكاء الاصطناعي بالقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت جُلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لأفريقيا للتطور التكنولوجي ومواكبة التحول التقني العالم، مشددة على ضرورة استغلالها على عدة أصعدة مختلفة بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين أفريقيا باعتبارها منطقة نامية والعالم المتقدم من حولها.

وأكدت رضوان خلال جلسة «التحوّل الرقمي في أفريقيا» خلال مؤتمر ومعرض كايرو أي سي تيعلى أن أفريقيا تحتاج لأن يكون لها صوت موحّد ومسموع على مستوى العالم في مجالات حماية البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات البشرية، منوهة إلى أن متطلبات الدول تختلف وتتباين من دولة لأخرى حسب مجموعة من المؤشرات والمعايير.

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وضربت رضوان مثالا بجانب الأمية، التي تحاول الدول الأفريقية القضاء عليها بنسب مختلفة حسب كل دولة، مشيرة إلى أن هناك ثغرات في أنظمة الدول الأفريقية تعمل كل دولة على سدها على حسب حاجتها، لافتة إلى أن مصر تقدمت منذ شهر بمقترح لتكوين أول فريق عمل أفريقي لوضع أول استراتيجية موحّدة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا، تدور أهدافه حول تشكيل أول موقف أفريقي موحّد للتعبير عن كل أفكارها من خلال صوت واحد عن طريق الذكاء الاصطناعي والتكامل في بناء القدرات بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية، لكي تساهم أفريقيا في دعم الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، والتشارك بين العاملين في مجالات أخرى تستفيد من الذكاء الاصطناعي مثل التعليم والصحة والزراعة سواء كان بين الحكومات وبعضها أو بين الحكومات والقطاع الخاص.

وقال حمدين توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أن هناك نحو ٣ مليارات فرصة للاستثمار في سوق البنية التحتية في السوق الأفريقي، وأن القطاع محظوظ بوصول الرؤساء الأفارقة إلى بنود التجارة الحرة، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات سيمكن العالم الأفريقي من التواصل عبر تلك السموات المفتوحة، وأكد أن قيادات أفريقيا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرأس الاتحاد الأفريقي سيمنح الفرصة للعديد من القيادة الشابة، وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية عبر الاستثمار في الشباب منذ الطفولة من خلال تكنولوجيا المعلومات في السنوات المقبلة.

من جانبه، قال محمد أمين، نائب رئيس شركة ديل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ان هناك نحو ١.٢ مليار مستخدم في السوق الأفريقية يمنح الشركات فرصة عظيمة للتحوّل الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار من بعض المخاوف، التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.