شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط ساخنة لتقديم الدعم النفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حالات انتحار متعددة تختلف أسبابها بين شخص وآخر ولكن يبقي العامل المشترك بينهم هو انهاء الحياة والهروب من الضغةطات والمشاكل. Advertisements وهنا يرجع المختصون أن أغلب حالات الانتحار التي تم رصدها تكون المشاكل النفسية هي السبب الرئيسي بها. وهنا تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.

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