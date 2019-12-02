شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالاً لمبادرة مليون شجرة.. تنفيذ حملة لزراعة الأشجار المثمرة في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المرحلة الثانية من حملة زراعة الأشجار المثمرة، ضمن مبادرة الرئيس السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة بمختلف المحافظات. وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن انطلاق الحملة ببورسعيد يأتي لأنها أول محافظه رقمية، كما أنها أول محافظة تطبق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف «خليفة»: «انطلقت حمله زراعة الاشجار المثمرة من مدرسه بورسعيد الثانوية بنين، بالإضافة إلى جميع أحياء المحافظة في المدارس ومراكز الشباب والأحياء وحدائق المستشفيات، موضحًا أن الحملة تتم الحملة بالتنسيق بين النقابة والمحافظين والأجهزة المعنية. ومنها وزارة البيئة، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للنقابة وبدعم من وزاره البيئة والزملاء الزراعيين من القطاع الاستثماري الزراعي».

وشدد نقيب المهن الزراعية، على أن مشروع زراعية مليون شجرة مثمرة، يأتي ضمن خطة النقابة لدعم مبادرة الرئيس السيسي، وتمت زراعة حوالي 100 ألف شجرهة مثمرة بجميع المحافظات من أنواع ( البرتقال- الليمون- اليوسفي- المانجو- الزيتون وغيرها) تستهدف زيادة المسطحات الخضراء والحد من مخاطر زيادة معدلات التصحر بسبب ارتفاع معدلات التلوث والتعديات على الأراضي الزراعية.

بدء إطلاق تنفيذ حملة لزراعة الأشجار المثمرة في بورسعيد بالتعاون مع نقابة الزراعيين

بدء إطلاق تنفيذ حملة لزراعة الأشجار المثمرة في بورسعيد بالتعاون مع نقابة الزراعيين

بدء إطلاق تنفيذ حملة لزراعة الأشجار المثمرة في بورسعيد بالتعاون مع نقابة الزراعيين

بدء إطلاق تنفيذ حملة لزراعة الأشجار المثمرة في بورسعيد بالتعاون مع نقابة الزراعيين