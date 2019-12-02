شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: برنامج تدريب نواب المحافظين استكمال لدور الأكاديمية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن برنامج تدريبي نواب المحافظين الجدد يأتي استكمالا لفكرة إنشاء الأكاديمية لتأهيلهم لأداء العمل وتدريبهم بطريقة فعالة لمواجهة التحديات.

وأضافت «راغب»، في تصريحاتها، الاثنين، أن الأكاديمية تنفذ تدريبا لكل من يلتحق بالعمل في أجهزة الدولة كمجلس الدولة والنيابة الإدارية وغيرها من الأجهزة، مشددة على أن الشباب المصري يتصدر المشهد، حيث أن ٦٥ في المائة من قوام السكان شباب، ومن ثم فتصدر الشباب للمشهد يعد أمرا طبيعيا وكان يجب أن يحدث في الفترات السابقة.

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بتمكين الشباب في المواقع المختلفة، ومن ثم تأهيلهم يجعل الأداء والإنتاجية افضل، مشددة على أن مدة برنامج تدريب نواب المحافظين شهرين.