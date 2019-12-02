شكرا لقرائتكم خبر عن «عابدين» يتفقد مشروع محطة التبريد المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء أحمد عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الإثنين، مشروع محطة التبريد المركزية بالحي الحكومي برفقة الخبير العالمي كريستيان ممثل شركة EDF الفرنسية المسؤولة عن إدارة مرفق الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة وأشاد الخبير العالمي بحجم العمل والإنجازات الذي بتم على أرض الواقع في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية واصفاً ذلك العمل بالإنجاز العملاق والذي يعكس إصرار المصريين وسعيهم لاستكمال حضارة سبعة ألاف سنة، كما تفقد مشروع الحي الحكومي برفقة بالعاصمة الإدارية الجديدة معرباَ عن سعادته من معدلات الإنجاز التي تتم بسرعة ودقة فائقة يسطر بها المصريين صفحة جديدة من صفحات النجاح فيما وصفها بملحمة بناء وتنمية للمستقبل كما وجه سيادته بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات خاصة مشروعات المرافق وشبكات البنية التحتية الذكية في توقيتاتها المحددة وبأعلى معدلات ومعايير الجودة حتي يتسنى للحكومة البدء في مرحلة التشغيل التجريبي للحي الحكومي في أقرب وقت.

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