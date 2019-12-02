شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب «باروكة» بالمخالفة للقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحبطت الإدارة الثانية بمبنى جمارك الركاب رقم «3» بمطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار، بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وأوضح مصدر بالمطار أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 15 كيلو جرامًا من الشعر الطبيعي المستعار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي للراكب.

وفي سياق متصل، تم ضبط راكب حاول تهريب مبالغ مالية حال سفره إلى روسيا. وبعد وصول المذكور إلى مطار القاهرة، وحال تفتيشه وتفتيش حقائبه، تم العثور بداخلها على عبوات بسكويت وبداخلها مبالغ مالية تصل إلى 26 ألفا و600 دولار أمريكي، فتم مصادرة المبالغ المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.