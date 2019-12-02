شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المحطات النووية»: نتعاون مع الدول العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن فخره بتنفيذ أول محطة نووية بالضبعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ذلك يعد إنجازًا عظيمًا.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية أن المنتدى الخامس حول مؤتمر آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والذي تنظمه هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء يأتي تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن ذلك يدل على حرص المجتمع العربي للاستخدام السلمي للبرنامج النووي.

وأكد «الوكيل» أن المنتدى الخامس يتم بمشاركة العديد من خبراء الطاقة النووية على المستوى العربي والعالمي لمتابعة البنية التحتية للمشروعات النووية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من هيئة محطات نووية لمتابعة أحدث ما توصلت إليه المحطات النووية العالمية وتبادل الخبرات.

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وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر داعمة للتعاون العربي وجامعة الدول العربية وللعمل المشترك في المجال النووى .

وأشار خلال كلمته في المائدة المستديرة للمؤتمر الخامس عن آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية بعنوان مستقبل الطاقة النووية، إلى أن هذا المنتدي يأتى ليكون رسالة حقيقة للتعبير عن دعم التعاون العربي ويمثل خطوة من أجل بناء عربى ومن أجل تبادل الخبرات بين الدول.

وتابع قائلاً:«نحن الآن منفتحين إلى العالم العربي، وبدأنا بالتعاون المشترك مع الاردن والامارات والسعودية، وبالتالي ومن هنا أدعو باقى الدول للتعاون معا في مجال الاستخدمات السلمية للطاقة النووية».

وأضاف أن هناك بعض الممارسات الجيدة والتوصيات التي يجب الأخذ بها من أجل استمرار تحقيق النجاح في القطاع النووى، ومصر جاهزة للبنية التحتية لاستقبال المشروع النووي.