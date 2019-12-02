شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار والتطوير بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار والتطوير بقرية طوخ طنشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية.

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جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع بحضور المحافظ ووزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد محافظ المنوفية بأن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، مبني إداري فندقي، نادي رياضي إجتماعي بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه على مساحة 13 فدان ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى 9 مليون و862 ألف جنيهاً بزيادة 5% سنويًا.

المؤتمر الدولي للاستثمار والتطوير بالمنوفية