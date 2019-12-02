شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: القيادة السياسية آمنت أن الاستثمار أحد ركائز التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن القيادة السياسية آمنت أن الاستثمار أحد أهم ركائز التنمية والتطوير وعكفت الحكومة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تحسين مناخ الإستثمار وجذب المزيد من المستثمرين .

جاء ذلك خلال كلمته في إفتتاح المؤتمر الدولي للتطوير بحضور وزير التموين الدكتور على مصيلحي وعلى هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بقرية طوخ طنبشا بمحافظة المنوفية .

وقال المحافظ خلال الكلمة إن وزارة التموين توسعت في إنشاء المناطق اللوجستية بمحافظات الفيوم والبحيرة والدقهلية والشرقية مشيراً إلى إنشاء أول منطقة لوجستية ذكية في الدلتا على أرض محافظة المنوفية بقرية طوخ طنبشا على الطريق السريع «القاهرة- الإسكندرية» على مساحة 13 فداناً وبتكلفة 2 مليار جنية ويعد نقله كبيرة في التنمية والتطوير .