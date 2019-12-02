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شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 325 فدان منزرعة زيتون ومحاصيل حقلية ونخيل بمحطة كوم أوشيم بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أن المزرعة تشمل تضم حولى 110 فدان منزرعة زيتون وحوالى 100 فدان محاصيل حقلية و15 فدان نخيل سيوي بالإضافة إلي 6 فدان مشاتل للزيتون، جاء ذلك خلال زيارة للدكتورعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات الزراعية، يرافقة الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم بتفقد مزرعة قطاع الإنتاج بكوم أوشيم.
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