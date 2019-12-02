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وزير التموين: استخراج 245 ألف بطاقة تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار استخراج  بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعى، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، حيث تم استخرج ما يقرب من 245 ألف بطاقة تموين جديدة  للأسر الأولى.

 

وأضاف الوزير أن توفير السلع بكميات كبيرة يعمل على ضبط الأسعار، وأن إنشاء المناطق اللوجستية تساهم فى وجود أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة مما يعمل على توفير السلع بكميات كبيرة، إضافة إلى أن هناك مناطق لوجستية تتضمن اماكن للتخزين. 

 

جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، بمرافقة  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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