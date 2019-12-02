وزير التموين: استخراج 245 ألف بطاقة تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية

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وأضاف الوزير أن توفير السلع بكميات كبيرة يعمل على ضبط الأسعار، وأن إنشاء المناطق اللوجستية تساهم فى وجود أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة مما يعمل على توفير السلع بكميات كبيرة، إضافة إلى أن هناك مناطق لوجستية تتضمن اماكن للتخزين.
جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، بمرافقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.
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