شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل أمام ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم الاثنين، كثافات مرورية متوسطة، بطريق كورنيش النيل، أمام مبنى ماسبيرو، أمام المتجه إلى كوبرى قصر النيل وميدان التحرير، فيما شهد الطريق المقابل أمام المتجه إلى شبرا وروض الفرج حالة من السيولة المرورية.

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وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.