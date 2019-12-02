شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 5% من فرص العمل لمشروع المنطقة اللوجستية بالمنوفية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم تخصيص 5% من فرص العمل بمشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بالمنوفية لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن عدد العاملين فى التجارة الداخلية، يمثل 33% من فرص العمل فى مصر.

جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه وبحضور عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية.