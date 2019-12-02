شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 5% من فرص العمل لمشروع المنطقة اللوجستية بالمنوفية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه وبحضور عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية.
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