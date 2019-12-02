شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإيقاف البناء المخالف فى الحوامدية وأخرى للنظافة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية بالجيزة، حملة على العقارات المخالفة، فى اطار التصدى لحالات البناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم ردم حالة مبانى مخالفة بعرب الكيماويات بمدينة الحوامدية بمتابعة أشرف تامر رئيس المدينة، وتم التحفظ على المواد المستخدمة والمعدات وإيقاف أعمال البناء.

وفى سياق آخر ضبط حى الدقى السيارات التى تتعدى على الرصيف المخصص للمشاه بالانتظار أعلى الرصيف تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقاد اللواء أحمد عبد الفتاح حملة فى شارع التحرير لضبط السيارات المخالفه وذلك باستخدام الكلابشات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمتابعة اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم نفذت الوحدة المحلية بالكوم الأحمر وفريق العمل الميداني حملة لرفع جميع تجمعات القمامة الموجودة بنطاق الوحدة [ قرية الزاوية، قرية شنباري، قرية الكوم الاحمر)، كما تم تجريد طريق الزمر من أول الاقليمي إلي مزلقان سقيل، كما تم الاستعانة بمهندسين مديرية الطرق بالجيزة، بإرسال اللودر والجليدر وفنطاس مياه وتم مسح الطريق من أول طريق الكوم الأحمر داخل القرية ثم مسح وتجريد طريق قريتى شنباري والزاوية، وجاري العمل المستمر للإرتقاء بمستوى النظافة والتجميل والخدمات بوحدة الكوم الأحمر.