شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطنى الـ48 للإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وبهذه المناسبة أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته، سيرًا على نهج حكيم العرب والدهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات فى مساندة القضايا العربية والإنسانية، ودعم جهود التسامح ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية.
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