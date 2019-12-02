شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: خطة استراتيجية لإنشاء سوق جملة فى كل محافظة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بمنطقة طوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية يضم مولا تجاريا، مبنى إدارى فندقى، نادى رياضى اجتماعى بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه على مساحة 13 فدان، بما يعادل 54789 م2 .

وأضاف الوزير أنه رغم عدد السكان الآن رغم أنه يقرب من 100 مليون مواطن إلا عدد أسواق الجملة لا تتناسب مع هذا العدد قائلا: "مصر فيها 100مليون مواطن ولو قلنا عندنا 5 أسواق جملة يبقى بنبالغ، حيث لا يوجد أسواق جملة سوى سوق العبور وسوق 6 أكتوبر وسوق فى الإسكندرية وهو شبه منظم وبعض الأسواق فى الإسماعيلية وبورسعيد وعلى مساحات قليلة، لافتا إلى أنه تم وضع الخطة الاستراتيجية لإنشاء أسواق الجملة حتى يكون فيه سوق جملة فى كل محافظة.

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جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع ، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، بمرافقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.