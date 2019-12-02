صور.. اتحاد المصريين بالخارج بالسعودية يقيم حفل استقبال لقنصل مصر بجدة

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وألقى الدكتور سعيد يحيى، رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج فرع السعودية كلمة رحب فيها بالسفير، وتمنى له فترة مستقبلية مضيئة بالتعاون البناء بين القنصلية وأبناء الجالية بالسعودية، كما عبر عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية في دعم متطلبات الجالية المصرية.
وفى نهاية كلمته بعث بالتهانى لحكومة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة.
وعبر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج فرع السعودية محمد أبو العيش عن سعادته وترحيبه بالسفير المصرى، مؤكدا على حرص أفراد الجالية المصرية للمشاركة فى حفل استقبال السفير المصرى وأن الحضور يمثل قطاعات متعددة من أبناء الجالية المصرية، وقد شكر الحضور من كافة مناطق المملكة لحرصهم على التواجد والمشاركة فى الحفل وتمنى التوفيق للسفير فى مهامة المستقبلية.
وفى ختام الحفل ألقى السفير المصرى هشام فتحى، كلمة شكر فيها الإتحاد العام للمصرين بالخارج وأبناء الجالية المصرية وأعضاء القنصلية العامة المصرية بجدة، وأكد السفير على حرصه الدائم لدعم الجالية المصرية.
وأبدى الحضور الترحيب والحفاوة البالغة وتمنوا للسفير المصرى التوفيق والسداد فى مهامه وفى خدمة الجالية المصرية فى المملكة.
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