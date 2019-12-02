شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز الإرشاد النفسى بكلية التربية فى جامعة حلوان احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية يوم 4 ديسمبر الجارى.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان إن الفاعلية تأتى انطلاقًا من المسئولية الواقعة على المؤسسات التعليمية باعتبارها مسئولة عن بناء وإعداد أجيال واعية وكوادر من الشباب تواجه تحديات المستقبل.

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ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال نخبة من الطلاب والطالبات من متحدى الإعاقة من مدارس التربية الفكرية بحلوان ومدرسة النور والأمل، وكذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.