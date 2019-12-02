شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان إن الفاعلية تأتى انطلاقًا من المسئولية الواقعة على المؤسسات التعليمية باعتبارها مسئولة عن بناء وإعداد أجيال واعية وكوادر من الشباب تواجه تحديات المستقبل.
ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال نخبة من الطلاب والطالبات من متحدى الإعاقة من مدارس التربية الفكرية بحلوان ومدرسة النور والأمل، وكذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.
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