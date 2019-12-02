أخبار مصر

جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة 4 ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز الإرشاد النفسى بكلية التربية فى جامعة حلوان احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية يوم 4 ديسمبر الجارى.

 

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان إن الفاعلية تأتى انطلاقًا من المسئولية الواقعة على المؤسسات التعليمية باعتبارها مسئولة عن بناء وإعداد أجيال واعية وكوادر من الشباب تواجه تحديات المستقبل.

Advertisements

 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال نخبة من الطلاب والطالبات من متحدى الإعاقة من مدارس التربية الفكرية بحلوان ومدرسة النور والأمل، وكذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة 4 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا