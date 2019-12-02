شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكثر من 400 طالب يؤدون امتحان اللغة الصينية فى معهد كونفشيوس عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الدكتورة إسراء عبد السيد، مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، إن الامتحان الذى عقد فى معهد كونفشيوس جامعة عين شمس شهد اقبالاً تاريخيا على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأضافت أن الامتحان عقد فى 3 مستويات، بإشراف 22 مدرس من فريق المدرسين الصينيين العاملين بمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس.
ومن المقرر أن يتم تصحيح الامتحان إلكترونيا، وهو شرط أساسى للحصول على المنح الدراسية بأى من كبريات الجامعات الصينية.
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