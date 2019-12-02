شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مستعدون لتقديم أى تمويل تحتاجه الآثار لترميم مسجد الخازندارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف:"أنا من سكان شبرا وأتذكر عندما كنت مدير لإدارة شبرا بوزارة الأوقاف كان المهندس سعد الراعى بيعمل مائدة إفطار فى شهر رمضان وكنا نشرف عليها وفعلا شبرا لا تستطيع التفرقة فيها بين مسلم ومسلحي".

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد الذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر حول ضرورة الاهتمام بصيانة وتجديد وترميم مسجد الخازندار.

وتابع رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، قائلا: "يوجد بشبرا 400 مسجد ومعظمها كلها عريقة وأثرية ومسجد الخاذندار من أهم المساجد بها وهو يتبع الآثار ويمثل تحفة معمارية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تهتم بالمسجد فيوجد به اثنين من الائمة بالمسجد أحدهما حاصل على دكتوراة، لافتا إلى وجود سلبية تتمثل فى وجود الباعة الجائلين حوله.

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من جانبه عقب رئيس اللجنة الدكتور اسامة العبد: "نفس المشكلات موجودة أمام مسجد السيدة زينب حيث ينتشر الباعة جائلين والمتسولين" مطالبا وزير الأوقاف بوقفة شديدة مع رؤساء الأحياء.

فيما أشارت النائبة أمانى عزيز، إلى ضرورة الاهتمام بالمساجد والكنائس الأثرية لأنها بيوت ربنا، مشيرة إلى أن سانت تريز يأتى إليها الزائرين من كل العالم وشددت على ضرورة استغلال هذا الامر بحيث يزور السائح الكنيسة والمسجد

وأكد المهندس مجدى أبو عبيد وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية أن الوزارة على استعداد لتوفير التمويل الزم الذى تطلبه الاثار ترميم المسجد.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد الذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر حول ضرورة الاهتمام بصيانة وتجديد وترميم مسجد الخازندار.