شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 1444 فائز بقرعة أراضى الجبانات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة منذ قليل عن فوز 1444 من 2545 مواطناً تقدموا للحصول على قطع أرضى فضاء "متخللات" بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين (8م-80م2) لقاطني محافظة الجيزة وذلك بنظام حق الانتفاع .

وينشر الخليج 365 أسماء الفائزين بالقرعة وقطع الأراضى.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن طرق السداد سوف تتم من خلال سداد 25% من قيمة حق الانتفاع ( كدفعة حجز ) والقيمة الباقية يتم سدادها فوراً عند التخصيص وتأمين قيمته 2,5% من إجمالى القيمة المستحقة كمقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام.

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وأشار المحافظ إلى أنه يجب على المنتفع مراعاة شروط بناء الجبانة المنصوص عليها فى لائحة العمل بالجبانات ويتم مصادرة التأمين فى حالة عدم الالتزام بشروط البناء أو عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء.

وتابع المحافظ: يتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء للفائزين من خلال الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يكون الترخيص ساريا لمدة عام كامل.