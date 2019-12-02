شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلمت الوزارة ومخزون القمح شهر فقط.. حاليا يتعدى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بمجرد توليه حقيبة الوزارة كان محزون القمح لا يصل إلى شهر وحاليا يتجاوز مخزون القمح 4 أشهر، كما أن مخزون السكر 5.8 شهر بعدما كان سعر السكر فى الأسواق 20 جنيها منذ 3 سنوات، وحاليا يتم طرحه على البطاقات وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 8.5 جنيه، كما أن مخزون زيت الطعام 3.3 أشهر والأرز 3 أشهر.

وأضاف الدكتور على المصيلحى، أن الوزارة نجحت فى تصحيح بيانات المستفيدين من بطاقات التموين من خلال كتابة الرقم القومى السليم حتى يكون هناك بيانات سليمة للمستفيدين من الدعم.

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جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، بمرافقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.