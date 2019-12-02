وزير التموين: استلمت الوزارة ومخزون القمح شهر فقط.. حاليا يتعدى 4 أشهر

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وأضاف الدكتور على المصيلحى، أن الوزارة نجحت فى تصحيح بيانات المستفيدين من بطاقات التموين من خلال كتابة الرقم القومى السليم حتى يكون هناك بيانات سليمة للمستفيدين من الدعم.
جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، بمرافقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.
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