شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تأسيس البورصة السلعية قبل نهابة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية العام الجارى كما سيتم إدارة رفع كفاءة أسواق الجملة بشكل من خلال إحدى الشركات العالمية، بجانب أيضا تطوير خدمات السجل التجارى لمصلحة المواطن.

وسيتم أيضاً تطوير العلامات التجارية لحماية الملكية الفكرية لصالح المستثمرين والمطورين، مؤكدا على جاهزية الوزارة لإنشاء أسواق ومناطق تجارية فى كل محافظات الجمهورية.

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جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع ، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.