التموين: تأسيس البورصة السلعية قبل نهابة العام الجارى

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وسيتم أيضاً تطوير العلامات التجارية لحماية الملكية الفكرية لصالح المستثمرين والمطورين، مؤكدا على جاهزية الوزارة لإنشاء أسواق ومناطق تجارية فى كل محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع ، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.
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