شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿"قلب واحد" فعالية جديدة بكنيسة الكاثوليك فى غيط العنب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت كنيسة العذراء مريم بغيط العنب بالإسكندرية أمس اجتماعها الأول تحت عنوان "قلب واحد" بحضور الأب ميشيل شفيق راعى الكنيسة.

حضر الاجتماع عدد من أسر الكنيسة، حيث اتخذ الاجتماع شعارا بعنوان "قلب واحد" ، وفي نهاية الاجتماع تم توزيع هدية تذكارية لكل عضو وتحوي الجائزة علي قلب داخل الكنيسة؛ حتي تتمكن كل أسرة من وضع صورة عائلية بداخلها.

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وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الكنيسة.