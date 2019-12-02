الزراعة: صرف 835 مليون جنيه قروض لمشروع "البتلو" لـ 5869 مستفيدا

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وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، لـ ”الخليج 365”، أن المجلس القومى لإحياء مشروع "البتلو" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على صرف 100 مليون جنيه جديد لصرف القروض بفائدة 5% للفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين والمرأة الريفية، فى إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
وتابع" سليمان"، إن اجمالى ما تم صرفة من قروض مشروع إحياء "البتلو" من مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية حتى الان بلغ 835 مليون، و617 ألف و500 جنيه، بعدد مستفيدين بلع 5869، وعدد رؤوس ممولة بلغت 61084 رأس، ويتم صرف القروض تشجيعا للمربين على التوسع فى تربية الماشية لزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص عمل ودعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وعودة القرية المنتجة.
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