شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صرف 835 مليون جنيه قروض لمشروع "البتلو" لـ 5869 مستفيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة تقدم جميع التسهيلات لمنح قروض "البتلو"، حيث يهدف المشروع إلى حماية عجول" البتلو" من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، بما يحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، لـ ”الخليج 365”، أن المجلس القومى لإحياء مشروع "البتلو" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على صرف 100 مليون جنيه جديد لصرف القروض بفائدة 5% للفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمربين والمرأة الريفية، فى إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

وتابع" سليمان"، إن اجمالى ما تم صرفة من قروض مشروع إحياء "البتلو" من مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية حتى الان بلغ 835 مليون، و617 ألف و500 جنيه، بعدد مستفيدين بلع 5869، وعدد رؤوس ممولة بلغت 61084 رأس، ويتم صرف القروض تشجيعا للمربين على التوسع فى تربية الماشية لزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص عمل ودعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وعودة القرية المنتجة.