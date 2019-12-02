شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، وفي طريقه إلى شارعي البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين.

وشهدت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقي وفي طريقه إلى ميدان التحرير ووسط البلد، وميدان رمسيس عبر كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية متحركة، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري أعلى الطريق.