شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطالب نواب المحافظين بدور قيادى فى دمج المبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصري، فإن اهتمام الوزارة بتأهيل وتمكين الشباب بالإدارة المحلية يعد أحد أهم برامج الوزارة التى تعمل عليها.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة قدمت من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فرص التدريب للشباب العاملين في الإدارة المحلية والشباب المهتمين بالتنمية المحلية بشكل عام، واستفاد من هذه التدريبات ما يقرب من 10 آلاف شاب وقيادة محلية خلال الفترة الماضية، كما تحرص الوزارة على تقديم فرص التدريب والتأهيل الخارجي للشباب من خلال برامج دراسية وتدريبية مع عدة دول صديقة، فعلي سبيل المثال شارك مجموعة من كوادر الإدارة المحلية ببني سويف ووزارة التنمية المحلية بالمشاركة في برنامج تدريبي عن التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبالتوازي شارك شباب الإدارة المحلية في برامج دراسية وتدريبية في الهند والصين واوكرانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى.

وأشار شعراوى إلى إهتمام الوزارة بتمكين النساء من خلال تعزيز وجودهن في مراكز صنع القرار على المستوى المحلي، وتشير تعيينات القيادات المحلية إلى تنامي واضح في نسبة تمثيل النساء في هذه التعيينات، وبالتوازي تهتم الوزارة بالبرامج والمشروعات الهادفة لتنمية المراة بشكل عام، وهو ما يظهر على سبيل المثال من خلال مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذي تعمل عليه الوزارة، ومن خلال مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التي تساعد في التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى المحلي.

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وشدد شعراوى، على ضرورة قيام نواب المحافظين الجدد بدور قيادي في دمج هذه المبادرات على المستوى المحلي والعمل مع الشباب والنساء بمحافظاتكم وإتاحة فرص التأهيل والتمكين لهم، ومساعدتهم على المشاركة في عملية التنمية وبناء قنوات مستدامة للحوار المستمر معهم.

وقال شعراوى، إن الوزارة وباقى الوزارة المعنية راعت في هذا البرنامج التدريبي أن يعكس كافة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين ونوابهم، ويتضمن نبذة عن السياقات الدستورية والقانونية للإدارة المحلية وديناميكية العلاقة بين السلطات المحلية من جانب ، ووزارة التنمية المحلية وغيرها من الوزارات المركزية من جانب آخر وعلاقة المحافظين ونوابهم بمكونات العمل المحلي والمؤسسات الحكومية المختلفة على المستوى المحلي.

وأوضح الوزير أننا نستهدف من خلال هذا البرنامج التفاعلي أن نتشارك الخبرات والتجارب والمعلومات... بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدرات النواب على ممارسة مهام عملهم والنجاح في ترجمة ثقة السيد الرئيس فيهم إلى تحسُن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي، مؤكدا: على إن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها، وتعول على طاقات الشباب لتحقيقها.