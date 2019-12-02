شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لاجتماع وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا لبحث قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صور لوزراء المياه من مصر والسودان واثيوبيا، خلال اجتماعاتهم التى بدأت اليوم فى القاهرة وتستمر حتى غد الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومناقشة رؤية كل دولة من الدول الثلاثة فى آليات الملء والتشغيل للسد الإثيوبى، بمشاركة ممثل عن البنك الدولى وآخر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبحث الوزراء النقاط العالقة منذ الاجتماع الأول الذى عقد بداية الشهر الماضى فى أديس أبابا، الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، واعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر .

ووصل إلى القاهرة مساء الأحد كل من ياسر عباس وزير الكهرباء الاثيوبى على رأس وفد بلاده، وسيلشى بيكلى وزير المياه والطاقة الإثيوبى على رأس وفد من أديس أبابا للمشاركة فى جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن 6 نوفمبر الماضي وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات.

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يأتى ذلك الاجتماع استكمالا للاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا وشارك فيه ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين، حيث تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تم الاتفاق على استكمال المناقشات فى اجتماع القاهرة المنعقد على مدار الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الحالى.