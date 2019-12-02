صور.. وزيرة التخطيط: التضخم كان يأكل من مدخراتنا.. وهناك تكلفة للإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت الوزيرة، خلال لقائها نواب المحافظين الجدد بمقر الأكاديمية الوطنية للشباب،أن التضخم كان 34 ٪؜ يأكل من مدخراتنا وأصبح حالياً 2.3%. Advertisements وشددت الوزيرة علي أن هناك تكلفة للإصلاح، لذلك عملت الدولة علي مظلة حماية جديدة ، مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف ضخ استثمارات أكثر في القري الأكثر احتياجاً، مؤكدة علي أن الدولة شرعت في الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو.

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