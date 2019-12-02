شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد أبرزهم أمريكا والجزائر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تسلم الرئيس السيسى أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد

تقدمت أسرة بقرية "الجديدة"، التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم، بشكوى إلى مديرية التربية والتعليم، ضد إدارة مدرسة الجديدة الإعدادية بنات؛ وذلك على خلفية تضرر ابنتهم من وسيلة عقاب طبقت عليها من قبل الإدارة، نظرا لتأخرها 5 دقائق عن طابور الصباح، أمس الأحد.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عددا من الحملات التموينية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 953 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا لدينا احتياطى 4 أشهر من القمح، و3 أشهر للأرز، و5 أشهر للسكر كمخزون داخلى.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أن تنظيم المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية على أرض مصر بالتعاون بين هيئة المحطات النووية والهيئة العربية للطاقة الذرية يوضح الاهتمام الذى توليه مصر للطاقة النووية.

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في افتتاح البرنامج التدريبي المكثف الذي يعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الإثنين تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وذلك بمحافظات ومدن بورسعيد وبلطيم ورفح والعريش، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من مساء يوم غدا الثلاثاء والأربعاء انتهاء فرص الأمطار على كافة الأنحاء .