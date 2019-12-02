شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بالشرقية تعاقب طالبة تأخرت عن الطابور بالجرى حول الفناء 11 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت أسرة بقرية "الجديدة"، التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم، بشكوى إلى مديرية التربية والتعليم، ضد إدارة مدرسة الجديدة الإعدادية بنات؛ وذلك على خلفية تضرر ابنتهم من وسيلة عقاب طبقت عليها من قبل الإدارة، نظرا لتأخرها 5 دقائق عن طابور الصباح، أمس الأحد.

وتبين من الشكوى التي تقدمت بها الأسرة، أن إدارة المدرسة عاقبت نجلتهم "حلا شادي علي" الطالبة بالصف الأول الإعدادي، أمس، بالجري في فناء المدرسة 11 مرة تحت أشعة الشمس أمام أعين الجميع بالمدرسة، وذلك على خلفية تأخرها عن طابور المدرسة.

واتهمت أسرة الطالبة، إدارة المدرسة بالتسبب في إصابتها بانخفاض حاد في الدورة الدموية، بالإضافة إلى تعرضها لضربة شمس، نظرا لضعف وزنها، وتم عرضها على الطبيب الذي أمر بسرعة تعليق محاليل لها، وتابعت أسرة الطالبة، أن المدرسة تسببت فى ضرر نفسي وصحي لابنتهم.

من جانبه ، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه سيرسل لجنة من الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق في الواقعة، وإذا تبين صحة الواقعة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في ذلك.