شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 7013 طن قمح فاسدة بقيمة 31 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عددا من الحملات التموينية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 953 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتبين خلال الحملة الأمنية، قيام مطحن للطحن والصناعات المكملة في 6 أكتوبر والخاص بإنتاج الدقيق الفاخر، بعدم إتخاذ إجراءات التخزين السليمة للأقماح فى الصوامع، وتم إستهداف المطحن وضبط (7013,850) طن "أقماح مستوردة" داخل الصوامع وبها تغير فى الخواص الطبيعية لإحتوائها على حشرات، وتقدر بقيمة مالية ( 31.562.325 مليون جنيه) .

وتبين قيام مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دائرة مركز شرطة كرداسة، بحيازة (4,660) طن "جبن أبيض – جبن رومى" معبأة داخل عبوات بدون أية مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بالإضافة إلى قيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الكيماوية "بدون ترخيص" دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) بحيازة (31,810) طن "مواد كيماوية وبويات" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها خلافاً للحقيقة لطرحها للبيع للجمهور تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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