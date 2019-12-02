شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مخزوننا الاستراتيجى من القمح والسكر والأرز يكفينا 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا لدينا احتياطى 4 أشهر من القمح، و3 أشهر للأرز، و5 أشهر للسكر كمخزون داخلى.

جاء ذلك خلال مؤتمر الدلتا للاستثمار والتطوير، وذلك على هامش وضع حجر أساس مشروع المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوفد المرافق، مؤكدا على دعم القيادات العليا فى الدولة، على دعم المشروعات التنموية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وتابع: عانينا كثيرا من أجل تنقية قاعدة البيانات للمستفيدين من الدعم، مشيرا إلى إلى عدم وجود أى خطأ فى بيانات تنقية قاعدة بيانات المستفدين قائلا: "زى ما أنا متأكد من الرقم القومى لبطاقتى الشخصية"، لافتا إلى أنه تم حذف غير المستحقين للدعم من التموين، وهذا دليل على نجاح الدولة في توصيل الدعم إلى مستحقيها.

جدير بالذكر، أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، ومبني إدارى فندقى، ونادى رياضى اجتماعى بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه على مساحة 13 فدانا، بما يعادل 54789 م2، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 مليون و862 ألف جنيهاً) بزيادة 5% سنوياً.