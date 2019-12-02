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صور.. وزير التنمية المحلية يفتتح البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في افتتاح البرنامج التدريبي المكثف الذي يعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وكان في استقبال الوزير، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من قيادات الاكاديمية، وسيشارك في البرنامج التدريبي اليوم كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط بمقر الأكاديمية.

 

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (1)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (2)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (3)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (4)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (5)

 

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وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (6)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (7)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (8)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (9)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (10)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (11)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (12)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (13)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (14)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (15)

 

وشة عمل وزيرى التخطيط والتنمية (16)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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