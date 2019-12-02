بعد 4 وقائع.. سقوط لص الدراجات النارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، القبض على أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بارتكاب العديد من سرقة الدراجات النارية.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة")، بارتكاب العديد من جرائم سرقة الدراجات النارية بنطاق المديرية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (فرد روسي محلي الصنع، طلقة من ذات العيار، وسلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات، وقيامه بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة دراجات نارية، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.