سقوط عصابة "الأشقاء" لترويج عقاقير مخدرة عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، في القبض على مرتكبي واقعة ترويج عقاقير مخدرة، ومنشطة محظورة ومهربة، عبر أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمنطقة بولاق الدكرور.

كانت رصدت المتابعة الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية، قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين بالمخالفة للقانون.

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بالفحص والتحري وجمع المعلومات تبين أن مرتكبي الواقعة (3 أشقاء- مقيمون بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة)؛ حيث قاموا بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بقصد الإتجار، وقيام الأول بإدارة الحساب المشار إليه، والتواصل مع الراغبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بيع الأدوية المخدرة، والمهربة مجهولة المصدر بغرض الاستفادة مادياً .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، والجهات المعنية، تم استهدافهم، وضبط اثنين منهم بمحل إقامتهم، وبالتفتيش تم ضبط (136) قرص دواء مستوردة "مخدرة"، كما تم ضبط (800) عبوة دواء "منشط" مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

بمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.