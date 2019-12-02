القبض على شخصين وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما أكثر من كيلو ونصف من مخدر الحشيش.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا أخرهم قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة تنقلاته، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص (صاحب سوبر ماركت - مقيم بالجيزة)، أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,550 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.