بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما لعدد 11 حادث سرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلاً لهما (صاحب مخزن خردة -مقيم بدائرة القسم) وأمكن ضبطه والمسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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